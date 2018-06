Speculaasmaakster Erika trakteert op de vrijdagmarkt 19 juni 2018

Vrijdag loopt de wedstrijd Ambacht in de Kijker af. De week erna weet laureaat, ambachtelijk speculaasmaakster Erika Vanvuchelen uit Grazen, of ze voldoende stemmen heeft behaald om de wedstrijd te winnen. "Wat de uitslag ook mag zijn, we weten dat heel veel mensen ons keihard gesteund hebben. Daarom geven we op de vrijdagmark van 15 juni een drink. Hierop zal ook Hilde Vautmans aanwezig zijn. Zij komt haar boek 'Appelen en Peren' uitdelen." Stemmen voor Erika kan nog steeds via www.stemspeculaas.be. "Als we mochten winnen, geven we vier vaten verspreid over de vier cafés van Geetbets centrum", belooft Erika nog. (VDT)