Speculaasbakkerij Vanvuchelen en Healthy Fruit maken samen streekproducten 13 april 2018

Ter gelegenheid van de opendeurdag morgen bij Healthy Fruit in Zoutleeuw slaan Erika Vanvuchelen van Speculaasbakkerij Vanvuchelen en Willem Hendrickx en Serge Drillieux van Healthy Fruit de handen in elkaar. "Wij gaan samen streekproducten maken", zegt Erika Vanvuchelen, een ambachtelijk speculaasmaker uit Grazen. "De bezoekers kunnen genieten van vers perenbrood en appelspeculaas. Deze lekkernijen worden maar enkele keren per jaar gemaakt. We maken deze producten ook elke keer met fruit van verschillende bedrijven. Dit houdt het verhaal spannend en het product steeds wat anders."





Wie wil proeven van het resultaat met het fruit van Healthy Fruit kan dat zaterdag van 10 tot 23.55 uur op het bedrijf, Vinnestraat 45c in Zoutleeuw. (VDT)