Sp.a'ers zien burgerbeweging wel zitten 05 februari 2018

02u43 0 Geetbets Het voorstel van sp.a-gemeenteraadsvoorzitter Jean-Pierre Nyns om met een burgerbeweging naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen te gaan, vindt een draagvlak bij sp.a-collega's. "Het is goed over de partijgrenzen heen te kijken", zegt schepen en partijgenote Elke Allard.

Gemeenteraadslid Bart Vlayen treedt het standpunt van partijgenote Allard bij. "Een partij die open staat voor iedereen en die over de partijgrenzen heen toekomstgericht wil werken, is belangrijk en nodig. We blijven sociaal en progressief met een groot hart voor onze gemeente."





Burgemeester Jo Roggen (Open Vld) reageert niet echt verrast. "Het zijn op lokaal vlak vooral de personen die het verschil maken. Hun kennis over en visie op de gemeente, hun inzet en engagement bepalen hun beleid en realisaties. Hier speelt vaak veel minder de nationale ideologie. Ik ervaar Jean-Pierre en zijn sp.a-collega's als waardevolle partners in de coalitie en wens hen alle succes toe met hun project." (VDT)