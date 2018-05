Sociaal Huis maakt plaats voor kinderopvang 19 mei 2018

02u28 0

Na de recente verhuis van de OCMW-diensten naar het gemeentehuis Den Molencouter staat het Sociaal Huis leeg. Het schepencollege beslist nu om dit een tijdelijke herbestemming als locatie voor kinderopvang te geven.





"Onthaalouders hebben niet altijd de nodige ruimte om thuis kinderen op te vangen en dit complex beschikt daar wel over", zegt schepen Roland Strouven (Open Vld). "Een bijkomend voordeel is dat de kleuter- en basisschool zich op een kleine afstand bevindt en bereikbaar is zonder gebruik te moeten maken van de openbare weg." Na goedkeuring van de brandveiligheid kan overgegaan worden tot de specifieke aanpassingen voor kinderopvang zoals de aanleg van een buitenspeelplaats. (VDT)