Sikhfamilie serveert gratis eten aan buren Pittige Indiase schotel en initiatief vallen in de smaak Tom Van de Weyer

07 november 2018

19u15 0 Geetbets De familie Singh – Kaur heeft woensdagmiddag een gratis lunch uitgedeeld in Rummen. Een groep dorpelingen genoot van de maaltijd met rijstpap als toetje. “Misschien moeten wij ook maar eens wat vaker belangeloos iets voor elkaar doen”, klinkt het.

Woensdag was het Diwali, ofwel de dag van het licht bij de Sikhs. Het is dan hun gewoonte om gratis eten uit te delen. De familie Singh had een pittig Indiase gerecht van aardappelen, linzen met rijst en naanbrood klaargemaakt. Tientallen buren mochten vrij aanschuiven. Wie wilde kon de patka dragen. De kenmerkende hoofddoek is bij de Sikhs overigens geen verplichting.

De familie Singh speelt een centrale rol in de kleine gemeenschap Rummen. Ze baten er de enige buurtwinkel van het dorp uit. “We komen er elke dag”, zeggen Monique Machiels en Odette Gysermans (allebei 75). “We hadden niet verwacht dat ze zo goed konden koken. Het is eens wat anders dan Chinees. Nergens hier in de streek kunnen we de Indiase keuken proeven. Heel fijn dat dochter Anshpreet wat gaf uitleg over de maaltijd.”

Gastvrij

Erik Bex is een fervente vleeseter, maar kon de vegetarische maaltijd best smaken en ook David Pittomils en dochter Zita zijn blij verast. “Deze mensen dringen ons niets op, maar zijn erg gastvrij en geven graag uitleg over hun cultuur.”Geen kwaad woord dus over de Sikhs in Rummen. “Ze doen hun uiterste best om mee te doen met onze gemeenschap”, zeggen Lucie Lenaerts en Irma Spaepen. “De rijstpap vinden we bijzonder lekker. Hij is zoet met noten en rozijnen en veel zachter dan onze Vlaamse versie. Tot vandaag wisten we zo weinig over hen, en over hun keuken."

Volgens de gebruiken van de Sikhs moet er eigenlijk gegeten worden op de grond, want alle mensen zijn aan elkaar gelijk. Toch had de familie enkele tafels voorzien. “Gewoonlijk wordt er met de handen gegeten. Wij zijn gewoon om met mes en vork te eten, maar dat was absoluut geen probleem”, lacht Elke Borremans. Ze is uitbater van een frituur en dus collega van vader Kamaljit, die een frituur heeft in Geetbets. “We zijn goede collega’s en helpen elkaar uit de nood als het moet. De Sikhs hangen meer aan elkaar dan wij Belgen. Bij ons is het ieder voor zich. Dit samenzijn is een goede oefening om ook eens iets voor elkaar te doen.”

Ook burgemeester Jo Roggen (Open Vld) van Geetbets schoof aan. “Dit is een nobel initiatief. Hier wordt iets gedaan wat te vaak ontbreekt in onze maatschappij: met elkaar delen. Onze afstand tot het gezin is klein en ze spreken vlot Nederlands. Ongelooflijk hoe deze familie zich inzet voor anderen.”

Geen promoactie

“Dit is geen actie om klanten te lokken naar onze winkel en fituur”, zegt vader Kamaljit. “We willen dat onze culturen elkaar ontmoeten. Volgend jaar willen we de Langar (het gebruik van gratis eten uitdelen red.) uitbreiden naar andere plaatsen waar echte nood is. We willen met andere Sikhs in België hiervoor een beweging starten.”