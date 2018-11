Schoorsteenbrand zet achterbouw in vuur Kristien Bollen

25 november 2018

19u16

Brandweerlui van de post Tienen hebben gisternamiddag een melding gekregen voor een schoorsteenbrand in de Verdaelstraat in Grazen bij Geetbets. Bij aankomst kwam er vuur uit de schoorsteen. Helaas bleek ook dat er een stuk van de achterbouw, het stooklokaal, in lichterlaaie stond. Eerst werden de aanwezige gasflessen verwijderd, daarna kon de brandweer het vuur vrij snel blussen. Omdat de brand zo hevig was, moest men het plat dak van het bijgebouw verwijderen om na te gaan of er geen uitbreiding was naar het dak van de aanpalende woning. Dat bleek gelukkig niet het geval. De schade aan het huis zelf valt nog mee, al zitten de bewoners nog tijdelijk zonder elektriciteit en verwarming.