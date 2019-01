Sanering Hulsbeek vdt

12 januari 2019

De gemeenteraad keurde het bestek, de raming en de plannen van het project Sanering Hulsbeek goed. In de Hulsbeekstraat wordt door Aquafin een nieuwe, gescheiden riolering aangelegd onder de rijweg, waarbij het regenwater op diverse locaties wordt opgeslagen in bufferbekkens of grachten. Het waterleidingsnet wordt vernieuwd, aardgas wordt na de werken aangelegd en Infrax legt gescheiden riolering in de Kwadestraat. De gemeente Geetbets en Infrax kwamen tot een consensus wat betreft de uitvoering van de wegenis in de Kwadestraat. Dat resulteert in een uniform wegprofiel in asfalt in de Kwadestraat, tot en met de uitvoering van de straatgoten en de aanwerking van de bermen. Het gemeentelijk aandeel bedraagt 143.025 euro, exclusief btw. De start van de werken is ten vroegste gepland eind april.