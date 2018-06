Retributie op huisdieren-stickers 30 juni 2018

De gemeente heeft opnieuw de retributie op huisdierenstickers op de agenda gebracht. Dat gebeurde enkele maanden geleden ook toen de hulpverleningszone Oost een sticker lanceerde aan 4 euro, die in één oogopslag duidelijk maakt welke dieren zich in een woning bevinden, zodat de hulpdiensten in geval van een brand de huisdieren kunnen proberen te redden. Met de verspreiding van een gelijkaardige sticker door minister van Dierenwelzijn Ben Weyts in heel Vlaanderen moest het vorige reglement ingetrokken worden. De stickers kunnen nu gratis aangeboden worden. "Jammer dat we dat niet enkele maanden eerder wisten", zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld). "Mensen die al een vorige sticker gekocht hebben, kunnen deze terugbrengen en krijgen hun geld terug." (VDT)