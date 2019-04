Regiogenoten in Parijs reageren verslagen op brand in Notre Dame “Dit was ons lievelingsplekje” Vanessa Dekeyzer

16 april 2019

09u05 3 Geetbets Inge Dethier en Koen Hermans uit Geetbets zijn zwaar aangeslagen door de brand in de Notre Dame. “Het was ons lievelingsplekje”, klinkt het. Koen werkt in Parijs en tijdens de vakanties komt het hele gezin op bezoek. Ook Silke Smits uit Landen is op citytrip in Parijs. “Ik ben gewoon heel blij dat ik als tweede stop de Notre Dame had aangevinkt en in de wachtrij heb gestaan om binnen te kunnen gaan.”

Inge en Koen zaten net op restaurant toen de brand uitbrak. “We hebben van op een afstand alles kunnen gadeslaan. De buurt was volledig afgesloten en brandweerwagens en politie reden af en aan net als de civiele bescherming.” Voor Inge, Koen en de kinderen is de Notre Dame samen met de Eiffeltoren hét symbool van Parijs. “We bezoeken de kathedraal elke keer als we naar Parijs komen”, zegt Inge. “Vooral onze jongste zoon, Ruben, is gefascineerd door dit bouwwerk en zijn geschiedenis. Het is zo’n mooie plek! Hoe meer we naar het gebouw kijken, hoe indrukwekkender het wordt met onder meer de beeldhouwwerken op de voorgevel, de glasramen en de hoogte van het gebouw. Het is ook de plaats waar we onze premier Michel hebben ontmoet tijdens ons eerste vakantie hier, vier jaar geleden. Ook Melania Trump en mevrouw Macron hebben we daar zien toekomen voor hun bezoek aan de Notre Dame.”

En het gebouw heeft nog een extra waarde voor Inge. “Hier heeft mijn man me ten huwelijk gevraagd. Ik moet bekennen dat we nog niet effectief aan trouwen toe gekomen zijn, maar we hebben nog tijd”, zegt Inge lachend. “Parijs is onze tweede thuis geworden en we vinden het verschrikkelijk wat deze stad de laatste jaren al heeft moeten doorstaan met de aanslagen, de gele hesjes en nu dit.”

Voor Silke Smits was het een eerste kennismaking met de Notre Dame. Even voor 15 uur ging ze een bezoekje brengen. “Ik ben blij dat ik dat nog heb kunnen doen. Het is onwezenlijk dat hier enkele uren brand is uitgebroken. Toen mijn mama me een sms stuurde dat de Notre Dame in brand stond, geloofde ik het eerst niet. Ik maakte er zelfs nog mopjes over tegen mijn vriendinnen. Maar eens aangekomen op het uitkijkpunt dichtbij het hotel, waar heel veel volk was samengetroept, werd het berichtje van mijn mama harde werkelijkheid. “La coeur de Paris est en flamme, c’est horrible, mon dieu”, klonk het. De verslagenheid hier was bijzonder groot. . Toen de toren omviel, was er even een heel luid ‘oh nooo’ en daarna muisstil. Niemand kon geloven wat we zagen. Parijs is echt opnieuw geraakt in haar hart. Ik ben er, om eerlijk te zijn, zelf echt stil van geworden.”