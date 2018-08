QTee, het geheime wapen van onze telers FRUITBOEREN HALEN TOFFE PEER NAAR ONS LAND TOM VAN DE WEYER

16 augustus 2018

02u34 0 Geetbets Goed nieuws voor liefhebbers van het Belgische fruit: telers zijn erin geslaagd perensoort 'QTee' met succes te kweken. Fruitbedrijf Wouters wil met de kweek onder meer de Midden-Oosterse markt bekoren én de befaamde Pink Lady beconcurreren.

De QTee is een gloednieuw perenras, gekweekt in Noorwegen. "Het is een kruising tussen de groene Williams en de rode peer Coloree de Juillet. We hebben het zes jaar geleden naar België gehaald, om een antwoord te bieden op de eenzijdige productie van Conference", zegt Wouters. "Het is best een risico om een nieuw ras te lanceren, maar we verbeteren het samen met proefcentrum Fruitteelt in Sint-Truiden en de KU Leuven", zegt Kris Wouters van fruithandel Wouters.





"De helft van onze Conferenceperen werd geëxporteerd naar Rusland. Die afzetmarkt is in 2014 echter ineengestuikt toen Rusland een boycot invoerde tegen Belgisch fruit. Onze omzet peren werd gehalveerd en de prijzen kelderden. Sindsdien hebben we ook geen topoogst meer gehad. Vorige jaar vroor het in de lente, dit jaar hadden we de hitteslag."





De fruitteelt was op zoek naar een sterk nieuw product. "De QTee heeft een korte groeiperiode. We kunnen ze al twee weken eerder plukken dan de Conference. Bovendien is de blozende peer goed bestand tegen ziektes, wat haar geschikt maakt voor bioteelt. Ze kunnen best wat warmte verdragen. Door de hittegolf hebben ze weinig water gehad en zijn ze dit jaar wat kleiner uitgevallen, maar ze bevatten wel meer suikers."





Nieuwe afzetmarkten

De QTee zal 30 procent duurder zijn dan de Conferenceperen, maar dat ziet Wouters niet als een zwakte. "De Pink Lady is ook veel duurder dan andere appelen, maar toch verkoopt zij het best. Onze Belgische Jonagold lijkt niet opgewassen tegen de Pink Lady, die in Australië en Zuid-Europa gekweekt wordt. We telen daarom almaar minder appelen. Peren nemen een steeds groter deel van de markt in. Nu Rusland is weggevallen, boren we nieuwe afzetmarkten aan."





Wouters richt zich op het Midden-Oosten. "Consumenten in landen als Dubai, Qatar, Oman en Saoudi-Arabië zijn niet tuk op onze Conference, omwille van de ruige schil en de bruine vlekjes. De QTee smaakt veel zoeter en de rode blos is aantrekkelijk. We verwachten dat ook het jongere publiek bij ons zwicht voor de charme van QTee."





Wereldwijd zijn er 550 hectare perenbomen geplant, waarvan 125 hectare in België. Wouters heeft 12 hectare staan. De nieuwe peer wordt geteeld in dertig fruitbedrijven in Vlaams-Brabant en Limburg. Deze zomer is er 3.500 ton van geplukt. De peertjes zijn onder meer te koop bij Albert Heijn, Lidl, Delhaize en in de detailhandel.