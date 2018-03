Plaatsing reewildspiegels 22 maart 2018

02u29 0

De gemeente Geetbets plaatst volop reewildspiegels aan de Kasteellaan en de Verdaelstraat. Die moeten de bestuurders wijzen op de grote aanwezigheid van reeën in de nabijgelegen natuurgebieden. "We hebben die spiegels al enkele jaren geleden laten plaatsen, maar door het maaien zijn ze verdwenen doorheen de jaren. Enkel overdag hebben ze geen nut. Daarom raden we burgers aan om oplettend te zijn." (VDT)