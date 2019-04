Paul Pans & The Old Street Band lanceren nieuwe single ‘Zweef maar zachtjes heen’ Ontroerend nummer opgedragen aan Pauls overleden moeder vdt

15 april 2019

Na de succesvolle single ‘Jij bent wat ik mag zijn’, die dertien weken in de Vlaamse Super 15 stond met als hoogste quotering plaats drie, pakken Paul Pans & The Old Street Band uit met een nog meer aangrijpende schijf ‘Zweef maar zachtjes heen’, onlangs voor het eerst uitgevoerd tijdens de uitvaartdienst van Pauls moeder.

Ook deze single heeft een tekst die diep vanuit Pauls hart geschreven is. De melodie en het arrangement die Paul erop plakte vormen opnieuw een romantische oorwurm, waardoor de uitzonderlijke productie erg emotioneel klinkt en de luisteraar naar de keel grijpt. Jarenlange vakmanschap die zich uit in een song die weleens een nieuwe ‘uitvaarthit’ kan worden, bruikbaar in vele gevallen, zonder te verwijzen naar man of vrouw.

‘Zweef maar zachtjes heen’ is een niet-alledaagse productie die de radiomakers uitdaagt ook ‘buitenbeentjes’ te durven programmeren en niet te onthouden aan de luisteraars. Paul Pans, die ook liedjes schreef voor wijlen Paul Severs en vele andere bekende grote namen, schreef het beklijvend lied meer dan vier jaar voor het overlijden van zijn immobiele, zwaar demente moeder en nam het toen ook op in zijn Studio Old Street.

‘Zweef maar zachtjes heen’ van Paul Pans & The Old Street Band wordt uitgebracht op het label ‘Old Street Productions’, uitgegeven en gereleased door D&V. De fotografisch mooie clip van het nummer, opgenomen in het ontluikende Hageland, werd gerealiseerd door het productiehuis DaKaNi-Films Geetbets.