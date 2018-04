Paul Pans bezingt Geetbets en haar deelgemeenten 19 april 2018

Componist-auteur en producer Paul Pans, gewezen toetsenman van The Classic Illustration, brengt een maxi-single op de markt met drie liedjes en een instrumentaal nummer over de gemeente Geetbets en haar deelgemeenten Rummen en Grazen.





"'Een dorp dat blijft verbazen' gaat over Grazen, de kleinste deelgemeente van Geetbets en bevat een virtuose gitaarsolo van Luc Vandebon die iedereen zal verbazen", zegt Paul. "'Ich hem m'n het en Bets verloure' is een dialectschlager met wijlen zanger Johan Grouwels als leadzanger en waarin ikzelf de tweede stem voor mijn rekening neem. 'Waar Jan Matterne werd geboren' is dan weer een kleinkunstgericht lied dat overduidelijk op de deelgemeente Rummen slaat en 'RumBets' tenslotte is een pittig instrumentaal nummer. Drummer-percussionist Jens Reniers en ikzelf aan de toetsen maakten van het instrumentale werk een up-temponummer dat uitnodigt tot dansen." Je kan de maxi-single aan 4 euro bestellen via mail naar paulpans@hotmail.com of op het nummer 495-65.03.31. De nummers zijn ook apart te downloaden via onder meer iTunes en Spotify. Burgemeester Jo Roggen (Open VLD) geeft alvast het goed voorbeeld en bestelde meteen 300 exemplaren om cadeau te doen aan de partijleden. (VDT)