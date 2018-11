Pakkend afscheid van 52-jarige Rik Vanlessen “Rik stond steeds positief in het leven. Hij ging er voor 200 procent voor!” vanessa dekeyzer

10 november 2018

15u03 0 Geetbets Afgelopen zaterdag werd er massaal afscheid genomen van Rik Vanlessen, de 52-jarige succesvolle ondernemer die vorig weekend omkwam tijdens de Condroz Rally. Tijdens de zesde klassementsrit raakte de Skoda Fabia van piloot Steve Matterne van de weg. Voor copiloot Rik kwam alle hulp te laat. “Rik stond altijd klaar met raad en daad. Hij zal erg gemist worden”, zegt zijn grote liefde Lisse. “Wij waren de perfecte versie van ‘het juiste dekseltje op het juiste potje.”

Op oudejaarsdag 1965 kwam Rik ter wereld. Al snel werd duidelijk dat hij grootse plannen met zijn leven had. Na zijn studies informatica startte hij een computerzaak op. Wat later stampte hij R.V. Services uit de grond, een bedrijf dat onder meer het beheerssysteem voor fruittelers ‘Pro-Sort’ op de markt bracht. Op een bepaald moment maakte hij een carrièreswitch en begon hij met een transportbedrijf, Eurosped (ESB) in Sint-Truiden. Deze onderneming kende een sterke groei. Het succes werd bekroond met meerdere prijzen, waaronder drie keer de Trends Gazellen Transport & Logistics voor kleine ondernemingen.

De laatste jaren nam Rik wat gas terug in het bedrijfsleven. “Zijn gezin is altijd bijzonder belangrijk geweest”, zegt Lisse. “Hij leefde voor zijn kids.” Zoon Alexander en dochter Angelique prezen hun vader voor zijn doorzettingsvermogen en winnaarsmentaliteit. Met Lisse kreeg Rik er nog een zoontje bij, de nu 9-jarige Victor. Het jongetje stak een extra kaarsje aan bij de kist van zijn papa en werd gesteund door talrijke vriendjes van school en voetbalclub STVV (Sint-Truiden), die een witte roos neerlegden aan de kist. “Rik gaf steeds na afloop van een wedstrijd, nadat de kinderen een verfrissende douche genomen hadden, een vuistje aan alle spelertjes. Dat vonden zij heel leuk.”

Rik was een echte levensgenieter. Hij hield onder meer van tennissen, lekker eten en drinken, voetbal en feesten. Twee jaar geleden stortte hij zich op het rallyrijden samen met piloot en soulmate Steve Matterne. “Ik wil Steve nogmaals op het hart drukken dat niemand hem iets kwalijk neemt. Echt niemand”, aldus Lisse. Voor Steve viel het afscheid van Rik bijzonder zwaar. “Hij was een superkerel, steeds positief, met het hart op de juiste plaats. Ik verlies vandaag een beste vriend.”