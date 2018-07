Oud-schooldirecteur opent horecazaak De Buurman 19 juli 2018

Geetbets heeft er opnieuw een horecazaak bij: De Buurman. Uitbaters zijn voormalig schooldirecteur Patrick Liefsoens (52) en zijn petekind en zorgkundige Mirre Bastin (25). Patrick woont zelf in de IJzerenwegstraat nummer 1. Toen zijn buurman kwam te overlijden, kocht hij dit pand aan en verbouwde het tot een gezellige zaak. "Die is goed gelegen langs het toeristisch fiets- en wandelpad De IJzerenweg en op een steenworp van het Stationsplein. Ook de nabijheid van het dorpscentrum en woonzorgcentrum Betze Rust zijn een plus, net als het natuurreservaat Aronst Hoek en de provinciale domeinen Het Vinne en De Halve Maan." In De Buurman kan je terecht voor ontbijt, lunch en een zoete toets bij de koffie. Patrick en Mirre werken hiervoor samen met producenten van streekproducten, zoals de Betserse speculaas van Erika Vanvuchelen. (VDT)