Opening vernieuwde kinderleeshoek in de bib 08 juni 2018

Op zaterdag 23 juni om 10 uur wordt het vernieuwde gedeelte van de bib officieel geopend. De leners maken kennis met de herschikking van de jeugdafdeling en bezoeken het nieuwe gedeelte dat ingericht is voor de jongste leners vanaf twee jaar. Er is ook een voorleessessie in het vernieuwde gedeelte van de bib met kamishibai en poppenkast. Officieel start dan ook de leeszomer voor de 6- tot 12-jarigen. Buiten zal een oude boeken-en cd-verkoop plaatsvinden. En natuurlijk is er een frisse versnapering voor elke aanwezige bezoeker. (VDT)