Opening vernieuwd G-Museum 07 juni 2018

02u44 0

In oktober 2010 werd het eerste museum van Geetbets, het G-museum, geopend met een academische zitting in de linkervleugel van het gemeentecomplex aan de Dorpsstraat. Door de verbouwingswerken aan het gemeentehuis en de integratie van gemeente en OCMW in 2017 werd het museum genoodzaakt even onder te duiken in het woon en zorgcentrum Betze Rust. Nu krijgt het eindelijk haar nieuwe, moderne en makkelijk toegankelijke locatie achteraan het gemeentehuis. Op 23 juni om 10 uur zal de officiële heropening gevierd worden. (VDT)