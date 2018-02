Op theaterkamp met Kris Swinnen 15 februari 2018

02u55 0 Geetbets De hele krokusvakantie genieten kinderen tussen 9 en 12 jaar van een theaterkamp in Buurthuis Grazen. De jeugddienst heeft het samen met beroepsacteur Kris Swinnen uit Geetbets voor de derde keer op poten gezet.

"Dit jaar zijn er 27 deelnemertjes", zegt Kris enthousiast. "Zij krijgen inzicht in hoe theater werkt en leren op een speelse wijze acteren, decors bouwen en bijkomende kledij en accessoires maken. Thema dit keer zijn de seizoenen. Niet alleen die wat het weer betreft, maar ook de seizoenen in het leven. Ik merk dat er elk jaar nieuw talent opduikt en de talenten van de vorige kampen keren ook terug. We kunnen dus zeker van een succes spreken." Vrijdag vindt om 19 uur een toonmoment plaats in het Buurthuis Grazen. Iedereen is welkom. (VDT)