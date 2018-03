OCMW-raadslid Inge Reynders sluit aan bij CD&V 05 maart 2018

Onafhankelijk OCMW-raadslid Inge Reynders zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober een plaats krijgen op de CD&V-lijst. "Inge heeft in de voorbije vijf jaar al nauw samengewerkt met onze mandatarissen in de OCMW-raad", aldus CD&V-voorzitter Tony Leyssens. Inge Reynders is 35 jaar, getrouwd, en mama van drie kinderen. In 2012 stond ze nog op de lokale N-VA-lijst. Sinds 2015 zetelt ze als onafhankelijke in de OCMW-raad.





(VDT)