OCMW plant renovatiewerken aan lokaal van de judo vdt

28 november 2018

Het OCMW investeert ruim 122.000 euro in renovatiewerken aan de sportzaal in het pand aan de Glabbeekstraat 166 (Bets Gym). Na de aankoop van dit gebouw, dat bestaat uit een gelijkvloers en een appartement op de eerste verdieping, werden er al enkele dringende werken uitgevoerd. Nu worden extra middelen voorzien om het vochtprobleem aan te pakken.

Oppositiepartij CD&V vroeg tijdens de laatste gemeenteraad uitleg bij de geplande werken. “In de sporthal, waar de judo actief is, zijn er al lange tijd problemen van optrekkend vocht, koude tijdens de wintermaanden en de zaal heeft een afgeleefde indruk”, aldus fractieleider Ingrid Claes.

OCMW-voorzitster Ria Schepmans gaf uitleg bij de geplande werken. “De grootste vochtproblemen werden in het verleden al aangepakt. Zo werden er overal nieuwe ramen met dubbel glas geplaatst en het zaaltje vooraan werd volledig in eigen beheer gerenoveerd. In het appartement dat dienst doet als LOI kwam er een nieuwe gasketel en knapte de klusdienst van het OCMW het geheel op.”

Het OCMW-bestuur heeft ondertussen gezocht naar een financieel haalbare oplossing voor het dak en pakt tegelijk de judozaal aan. “Het dak wordt vernieuwd met sandwichpanelen en in de judozaal komt er een houten vloer op PE-folie, de zaal wordt geschilderd en er wordt een infraroodverwarming geplaatst. Deze verwarming komt er eveneens in de vergaderruimte”, aldus Ria Schepmans. “De werken zullen worden uitgevoerd in overleg met de judoclub maar het is alvast de bedoeling om ze voor het bouwverlof van de zomer 2019 af te ronden.”