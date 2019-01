Nieuwjaarsconcert in Kasteel van Hoen vdt

15 januari 2019

21u05 0

Op uitnodiging van de cultuurraad speelt BrassBand Haspengouw voor de vierde opeenvolgende keer een nieuwjaarsconcert in het Kasteel van Hoen op vrijdag 25 januari. De schitterende BrassBand Haspengouw van dirigent Léon Pétré brengt opnieuw een zeer gevarieerd en hoogstaand programma voor de muziekliefhebbers. Tickets voor deze mooie avond in het prachtige kader van het Kasteel van Hoen kan je verkrijgen aan het onthaal van AC den Molencouter tijdens de openingsuren en kosten slechts 5,50 euro. Wil je meer info, neem dan contact op met de dienst vrije tijd via mail naar iv@geetbetes.be of 011/58.65.42.