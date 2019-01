Nieuwe voorzitter voor CD&V vdt

21 januari 2019

Tijdens het jaarlijkse ledenontbijt van CD&V Geetbets werden dit jaar ook lokale voorzittersverkiezingen gehouden. Tony Leyssens die de partij de afgelopen negen jaar bestuurde, was geen kandidaat-voorzitter meer. De 34-jarige Pieter Jonckers werd met 93,5 procent verkozen tot nieuwe voorzitter. Pieter is zaakvoerder en woont in Grazen.

In aanwezigheid van Senator Karin Brouwers bedankte fractieleider Ingrid Claes uittredend voorzitter Leyssens, en zijn echtgenote Linda Beelen, voor hun inzet al die jaren. Tony blijft actief binnen het bestuur van CD&V. “Met de verkiezing van Pieter Jonckers als voorzitter wordt de verjonging van de partij verder ingezet”, aldus Ingrid Claes. “Ik ben zeer gemotiveerd om deze uitdaging aan te gaan”, aldus de nieuwe voorzitter. “Mijn doel is te bouwen aan een sterk team waar verjonging en ervaring mekaar versterken.”