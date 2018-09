Nieuwe voorzitter voor BEVO Geetbets 05 september 2018

Volleybalclub BEVO Geetbets heeft vanaf dit seizoen een nieuwe voorzitter. Lieven Van Wijk neemt het over van Martine Hendrickx. Martine was acht jaar voorzitter en blijft actief binnen de club. Lieven heeft op zijn beurt al een lange carrière bij de club achter de rug, als speler, jeugdcoach en coach bij de dames. Sinds enkele jaren zetelt hij in het bestuur als jeugdverantwoordelijke. Voor meer info over het nieuwe bestuur wordt iedereen uitgenodigd op de ploegvoorstelling op 9 september vanaf 17 uur.





(VDT)