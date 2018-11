Nieuwe kinderopvang start in januari in voormalige OCMW-gebouw vdt

21 november 2018

08u49 0 Geetbets De gemeente Geetbets start een nieuwe kinderopvang op voor peuters van 0 tot 3 jaar in samenwerking met Landelijke Kinderopvang. Dit nieuwe kinderopvanginitiatief krijgt zijn locatie in het voormalige OCMW-gebouw. Saar Coolen en Joyce Heusden staan als onthaalouders te popelen om van start te gaan op maandag 7 januari.

De gemeente heeft al een buitenschoolse kinderopvang in Rummen en voor- en naschools toezicht in Hogen en Geetbets. “Als bestuur willen we ook ijveren voor een toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang voor de allerjongste kinderen. Samen met de Landelijke kinderopvang wordt nu dit nieuwe initiatief opgestart”, zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld).

Het voormalige gebouw van het OCMW werd de laatste weken omgetoverd tot een veilige en gezellige speelruimte door de technische medewerkers van de gemeente. De volgende weken zal de inrichting verder voltooid worden door de nieuwe onthaalouders zelf. “Op zaterdag 15 december openen we de deuren voor de ouders om een kijkje te komen nemen in De Speelweide aan de dorpsstraat 1. De onthaalouders Saar en Joyce, de vertegenwoordigers van Landelijke thuiszorg en het schepencollege zullen iedereen ontvangen en een woordje uitleg geven.”

De nieuwe kinderopvang biedt plaats aan 16 peuters, van maandag tot vrijdag tussen 7 en 18 uur. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Greet Van Cauwenberge, regionaal verantwoordelijke van de Landelijke kinderopvang, op het nummer 0478/81.32.31.