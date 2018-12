Nieuwe groepsopvang in voormalig OCMW-gebouw Geert Mertens

16 december 2018

08u54 3

Begin volgend jaar, op 7 januari, start de nieuwe groepsopvang van Landelijke Kinderopvang ‘De Speelweide’ in het voormalig OCMW-gebouw aan de Dorpsstraat in Geetbets. Twee onthaalouders, Saar en Joyce, gaan er in totaal zestien kinderen opvangen.

“Een uitbreiding van het aanbod was noodzakelijk om, tegenover de vraag naar kinderopvang, voldoende plaatsen te kunnen zetten", zegt regiomanager Heidi Vanhove van Landelijke Kinderopvang. De vereniging heeft al 40 jaar ervaring met de organisatie van opvang. “In 1990 gingen de eerste onthaalouders in Geetbets van start met opvang in hun eigen woning.

“De kinderen worden opgevangen in een warme, huiselijke omgeving en krijgen alle kansen kom zich te ontwikkelen”, klinkt het. “Dit volgens eigen tempo en talenten.”

Saar en Joyce vangen kinderen van 0 tot 3 jaar op, elke weekdag tussen 7 en 18 uur. Zoek je opvang in Geetbets of omstreken, dan kan je terecht op de infolijn van Landelijke Kinderopvang: 070 24 60 41 of www.landelijkekinderopvang.be