Nieuwe clip Elsy M opgenomen in Monnikenhof 20 juni 2018

Het Monnikenhof van Vlierbeek in Geetbets is de schitterende locatie voor de clipopname van de single 'Ik hou van jou steeds meer' van Elsy M. Johan Verminnen leverde de tekst, Paul Pans zorgde voor de muziek en productie. De clip, gerealiseerd door Cameraworks, is vanaf 2 juni te zien op Ment TV. Daarin zijn de finalisten van Belgium's Got Talent, het latinodanspaar Leen & Angelo, te zien. "Met deze productie voor alle leeftijden verdient Elsy M meer dan ooit het tv-scherm en de radio te veroveren. De single, uitgebracht op het label Old Street Productions, kan je online kopen via iTunes, Spotify en tal van andere onlineshops. De clip kan je ook bekijken op www.youtube.com/watch?v=nvL8B-6B0fA", besluit Paul Pans.





(VDT)