Meer dan 100 aanwezigen op eerste inspraakmoment G’Bets 2.0 vdt

16 februari 2019

12u58 0

De inspraakcampagne van de gemeente en de provincie, ‘G’Bets 2.0’, is met groot succes afgetrapt in de gemeentelijke raadzaal. Zo’n 120 inwoners waren present om hun idee te geven over het toekomstbeeld van Geetbets. Concreet worden drie locaties onder de loep genomen: het administratief hart van Geetbets, het Stationsplein en omgeving en de Warande-site aan de sporthal. “We zijn echt aangenaam verrast door de grote opkomst op het eerste participatiemoment”, zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld). “We hebben nu twaalf werkgroepen samengesteld, met elk tien deelnemers.” In de meeste groepen kwam het gebrekkig openbaar vervoer aan bod, net als het tekort aan culturele accommodatie.

De denkscenario’s worden nu afgetoetst tijdens een ruime bevraging. Dit gebeurt digitaal via de webpagina www.gbets2punt0.be of op papier voor wie geen toegang heeft tot het internet. Tot slot krijgt het voorkeursalternatief een concrete uitwerking in het masterplan. “We nodigen de inwoners van Geetbets dan opnieuw uit op specifieke momenten tijdens een ontwerpdriedaagse en peilen naar het draagvlak voor de voorstellen via een tweede enquête. We hopen eind 2019 klaar te zijn met het definitief plan”, aldus burgemeester Roggen.