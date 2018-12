Marktweekend in Rummen goed afgetrapt vdt

01 december 2018

Vandaag vond in sportzaal De Warande een rommelmarkt plaats. Initiatiefnemer was de cultuurdienst van de gemeente. Voor de eerste editie kon de markt op heel wat standhouders rekenen, zodat de sportzaal mooi gevuld geraakte met een gevarieerd aanbod aan artikelen. “Helaas is er niet zoveel publiek geweest”, zegt een van de standhouders. “Misschien is er niet genoeg reclame gemaakt? Ik vond het alvast een geslaagd initiatief en uiteindelijk heb ik wel goed verkocht.” Ook morgen kan je in De Warande leuke koopjes doen op de tweejaarlijkse kunst-en hobbybeurs. Meer dan 50 standhouders heten je vanaf 11 uur van harte welkom. Om 18 uur wordt het marktweekend afgesloten.