Man bezit wapenarsenaal zonder enige vergunning KAR

19 maart 2019

17u46 0 Geetbets Een man uit Geetbets is veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel voor wapeninvoer uit Slovakije. Peter V.E. verkocht de wapens door.

Tijdens een huiszoeking op 24 juni 2015 vond de politie een long rilfle .22 en munitie. Bijna een jaar later startte de politie opnieuw een onderzoek naar de man omdat hij op 15 januari 2015 via internet op naam van zijn echtgenote bij een Bulgaarse wapenhandelaar een bestelling plaatste voor twee alarmpistolen. Zo bestelde hij ook wapens bij het Slovaakse bedrijf AFG Security Corporation. In totaal vergaarde hij een arsenaal van 21 alarmpistolen, 13 revolvers, een hoeveelheid longrifles en vuurwapens, lasers, munitie en geluidsdempers. Hij verkocht de wapens door zonder vergunning. Sommige van die wapens zou hij “per ongeluk” meegenomen hebben bij het leegmaken van het huis van zijn grootvader. “De invoer van vuurwapens is enkel toegelaten voor doeleinden die door de toepasselijke regelgeving zijn toegelaten en is onderworpen aan een vergunning”, oordeelde de rechter. V.E. kreeg een celstraf van 12 maanden met uitstel gedurende vijf jaar. De boete van 6.000 euro is voor de helft met uitstel.