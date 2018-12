Liema neemt opdracht Nieuwdorpstraat over vdt

14 december 2018

In de week van 17 december krijgt de Nieuwdorpstraat steenslag van nummer 1 tot 20 en van 51 tot 81. Tijdens deze kortstondige werken zal de toegang met auto’s tot de straat en de woning tijdelijk onderbroken zijn. Aannemer Liema zal, indien het weer dit toelaat, de werken half januari hervatten. De exacte datum zal nog gecommuniceerd worden. Deze neemt het werk dus over van Casters, die failliet gegaan is.