Liema hervat werken in Nieuwdorp

12 maart 2019

12u44

Liema hervat op 18 maart de werken in het gehucht Nieuwdorp. Die lagen een tijdje stil nadat aannemer Caster eind november failliet ging. De nieuwe aanbesteding werd toegewezen aan Liema. Die stuurde nu een brief naar de bewoners van de Nieuwdorpstraat, Heirbaan, Boterweg en Kattesteeg dat de werken op 18 maart hervat zullen worden. In eerste instantie zal de zone, waar nu steenslag ligt, aangepakt worden, te beginnen vanaf de woning op de Nieuwdorpstraat 2.