Leerlingen van zesde leerjaar VBS De Knipoog behalen fietsdiploma 05 juni 2018

02u34 0

De zesdeklassers van De Knipoog legden hun fietsexamen af onder begeleiding van de verkeerspolitie van politiezone Hageland, twee juffen en enkele ouders.





Zij moesten onder meer op de openbare weg een aantal opdrachten correct uitvoeren onder toezicht van de politie. Alle deelnemers behaalden met glans hun diploma. Ook de allerkleinste kleuters kregen bezoek van de politie. Ze kregen eerst een algemene uitleg over de taken van de politie en mochten een ritje maken in de politiecombi.





(VDT)