Leerlingen ruilen oud speelgoed 17 mei 2018

02u25 0 Geetbets Vrije basisschool De Knipoog Rummen heeft gisteren een speelgoedruilkast in gebruik genomen.

Het project, dat Europese steun krijgt, kwam tot stand in samenwerking met de Landelijke Kinderopvang, KVLV en de gemeente. "De kast is afkomstig van het Kringloopcentrum en werd tijdens de paasvakantie volledig gepimpt door onze leerlingen en vrijwilligers", zegt directeur Birja Steeno. "Het is de bedoeling dat kinderen speelgoed dat ze niet meer nodig hebben, achterlaten in de kast. En dan mogen ze natuurlijk uit diezelfde kast een ander speelgoedje kiezen om mee naar huis te nemen. Zo blijft de kast steeds gevuld en wordt het aanbod regelmatig opgefrist. En dat moet dan weer de wegwerpcultuur wat tegengaan." (VDT)