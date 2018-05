Leerlingen genieten van uitzicht in ladderwagen van de brandweer 05 mei 2018

02u47 0 Geetbets De leerlingen en juf Evi van het eerste leerjaar van De Knipoog Rummen kregen een rondleiding in de brandweerkazerne van Diest.

Brandweerman Wim begon met een algemene voorstelling van de brandweerzone. Hij vertelde over de kledij en de verschillende taken van de brandweerman, alsook hoe de leerlingen moeten reageren en wat ze moeten doen in geval van brand. Zo weten ze nu dat ze eerst naar buiten moeten lopen en dan naar het nummer 112 bellen. Na een beetje theorie zetten de kinderen hun rondleiding verder in de garage. Hier kregen ze uitleg over de verschillende brandweerwagens en hun functie. Ook namen de leerlingen een kijkje in de droogtoren waar de waterslangen worden gedroogd. Als afsluiter mochten de kinderen met de brandweerman mee in de ladderwagen om de kazerne te bekijken vanuit de lucht! Als je aan de leerlingen vraagt wat ze het leukst vonden, zeggen ze allemaal enthousiast "mee naar omhoog met de ladderwagen!". "We komen nu al enkele jaren op bezoek bij de brandweer in Diest", zegt juf Evi. "Elk jaar worden we even vriendelijk ontvangen, de brandweermannen geven een goede uitleg op het niveau van de kinderen en beantwoorden alle vragen. Voor de leerlingen is het elk jaar opnieuw een leuke ervaring!" Het bezoek kaderde in veiligheids-en verkeersweek. Die loopt ook nog volgende week door met onder meer een voetgangersexamen en een bezoek aan de politie van Bekkevoort. (VDT)