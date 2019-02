Leerlingen De Knipoog organiseren wetenschapsbattle vdt

26 februari 2019

Momenteel loopt er in elke provincie een wetenschapsbattle, waaruit de beste wetenschapper moet komen. De vier ‘journalisten’ van het zesde leerjaar van De Knipoog, Josefien, Myrthe, Norah en Iluna, mogen de finale organiseren in Technopolis in Mechelen op 28 maart. “Iedereen heeft een taak gekregen”, zeggen de vier enthousiast. “Zo zijn er stemmentellers, geluidsmannen, presentatoren, tijdsbewakers, een microteam, een jury, een ontvangstteam en zelfs clowns. Het vierde leerjaar zorgt voor de decoratie en het eerste en tweede leerjaar zorgen voor het entertainment tijdens de pauze.” Maureen Vanherberghen (Q Music) neemt de presentatie van de finale, die door ongeveer 500 kinderen zal bijgewoond worden, op zich. In De Knipoog wordt er momenteel hard gewerkt aan de voorbereiding. “Dat we zo’n evenement zelf mogen organiseren, vinden we echt top! We gaan er zeker voor de volle 100 procent voor en hopelijk wordt het een groot succes!”