Leerlingen De Knipoog brengen musical 'Zonnelente-feest' 09 maart 2018

De kleuters en leerlingen van de eerste graad van De Knipoog uit Rummen stelden hun musical 'Zonnelente-feest' voor tijdens twee voorstellingen in uitverkochte zalen in Herk-de-Stad.





De musical werd geschreven en geregisseerd door Mish Jacobs en Birja Steeno. De kleuterjuf en directie haalden hun fantasie naar boven en zorgden met de hulp van de juffen, kleuters en leerlingen voor een prachtige realisatie. Slakjes, egeltjes, muisjes, uiltjes, mieren en konijntjes passeerden op het podium en ze hielpen met z'n allen de boselfjes om er een echt zonnelente-feest van te maken.





Het is al de vierde productie van Mish en Birja en ook deze werd op luid applaus van de aanwezigen onthaald.











(VDT)