Leerlingen Academie richting Beeld stellen tentoon 24 maart 2018

De Academie Haspengouw afdeling Beeld geeft 6- tot 11-jarigen in Geetbets de kans om zich met verschillende technieken creatief te ontplooien. Wekelijks kunnen zij samen met leeftijdsgenoten tekenen, schilderen, knutselen, boetseren, een animatiefilm maken, kortom zich kunstig uitleven. Het resultaat van hun inspanningen tonen ze graag tijdens de expo [Beeld] in Beeld, die zopas werd geopend. Je kan deze nog bezichtigen tot 31 maart op het gemeentehuis. Toegang is gratis.





(VDT)