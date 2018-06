Lasershow, stil vuurwerk en beertjesgooien tijdens kermissen 28 juni 2018

In 2014 keurde de gemeenteraad een algemeen verbod op vuurwerk goed in de gemeente Geetbets, tenzij uitzonderlijke goedkeuring van het schepencollege. Vooral omwille van de veiligheid, geluidsoverlast en het welzijn van de dieren werd toen het reglement eenparig goedgekeurd. Twee keer per jaar werd hier nog een uitzondering op toegepast tijdens de kermissen in Rummen en Geetbets.





"Dit jaar werd er gezocht naar alternatieven om als gemeentebestuur ook zelf het goede voorbeeld te geven en zo een totaalverbod op vuurwerk te kunnen realiseren", zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld). "In Geetbets zal op zaterdag 18 augustus een lasershow plaatsvinden, aangevuld met een geluidsarm en diervriendelijk vuurwerk. Dit geluidsarm vuurwerk is even spectaculair als het klassieke vuurwerk maar zonder harde ontploffingen. In Rummen zal tijdens de kermisweek op dinsdag 28 augustus voor het eerst een nieuwe activiteit ingelast worden, namelijk het beertjesgooien in de plaats van het klassieke vuurwerk. Op het kermisparcours zullen dan honderden beertjes uitgegooid worden met tal van leuke prijzen." (VDT)