Landelijke Gilde op bezoek in Craywinkelhof 25 april 2018

02u49 0

Landelijke Gilde Geetbets-Rummen organiseert op zondag 6 mei om 15 uur een wandeling van zo'n drie kilometer in natuurgebied De Spicht met bezoek en proeverij aan brouwerij-distilleerderij Craywinckelhof. Iedereen is welkom aan de Staatsbaan 263. Leden van de Landelijke Gilde betalen 10 euro, niet-leden 12 euro. Inschrijving verplicht via katrien.weckx@landelijkegilden.be of 0499/71.65.89. (VDT)