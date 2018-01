Kunstenaar Gilbert Strouven (69) overleden 02u25 1 Bollen Kunstenaar Gilbert Strouven kwam twee jaar geleden op het idee om de vogelverschrikkers in de velden een nieuw leven te geven. Daarom creëerde hij Jef en Florentine. Geetbets Kunstenaar Gilbert Strouven is donderdag onverwacht overleden tijdens een operatieve ingreep. Hij werd 69 jaar.

Burgemeester Jo Roggen (Open Vld) is aangeslagen door het nieuws. "Wij leerden Gilbert jaren geleden kennen als een gepassioneerd en zeer gedreven fotograaf en kunstenaar. Vooral de oude fotografietechnieken spraken hem enorm aan. Zijn werken waren eigenlijk zeer unieke beelden die in een museum thuishoren."





Ook zijn collega's vonden het fantastisch wat hij presteerde: het hedendaagse weergeven in de technieken van 180 jaar terug. In het begin was hij heel abstract bezig, nadien gaf hij zijn werken een andere draai.





Twee jaren geleden kwam Gilbert met een ander idee. Waarom in een agrarische gemeente als Geetbets, niet terug de vogelverschrikkers in de velden en akkers een leven geven. Dat was tenminste een milieuvriendelijke en minder lawaaierige manier om de spreeuwen, kraaien en eksters weg te houden van de gewassen. Hij creëerde 'Jef en Florentine', genoemd naar zijn grootouders, twee vogelverschrikkers die in 2017 overal in Geetbets opdoken. Maar hij had zoveel meer plannen. 'Spijtig genoeg kan hij zelf deze plannen niet meer verwezenlijken", reageert burgemeester Roggen.





"Toch zal hij bij ieder van ons, bij het gemeentebestuur en de cultuurraad herinnerd worden als een eerlijk, direct, creatief, gedreven en gepassioneerd kunstenaar." De afscheidsplechtigheid vindt plaats op donderdag 11 januari om 10.30 uur in de aula van funerarium Hansen aan de Dorpsstraat in Geetbets. (VDT)