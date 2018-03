Kris Swinnen: van acteur tot politicus 13 maart 2018

Acteur Kris Swinnen (45) stapt de politiek in. Zijn naam zal de komende gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van Open Vld prijken.

"Burgemeester Jo Roggen heeft me de vraag gesteld om zijn partij te versterken en dat voorstel stond me wel aan. Voor mijn carrière verbleef ik sinds 2012 in de Verenigde Staten. Toen ik drie jaar later terugkeerde naar Geetbets, merkte ik dat er veel veranderd was in de positieve zin. Vandaar dat ik me graag wil engageren voor Open Vld, een partij die naar mijn mening sterk investeert in de toekomst. Daar wil ik graag aan meewerken."





Naast de politiek wil Kris uiteraard nog verder werken aan zijn toekomst als acteur.





"We zijn druk bezig. Zo zijn er verschillende series ingeblikt, waarin ik te zien zal zijn, waaronder Gina en Chantal, een nieuwe productie op VTM samen met Tine Embrechts en Nathalie Meskens, Professor T., Kosmoo III, The Team II, en nog vele anderen. En ik blijft me ook engageren voor het theaterkamp, dat ik samen met de jeugdafdeling en het toenmalig kindergemeentebestuur De Betsers, heb opgericht. Na drie edities merken we dat dit een groot succes is en dus zetten we dat zeker verder." (VDT)