Kienavond ten voordele van Thomas (14) 17 februari 2018

02u26 0 Geetbets Zondag 25 februari kan je in de Amandinazaal in de Schoolstraat in Herk-de-Stad terecht voor een benefiet-kiennamiddag ten voordele van Thomas Houben (14), een jongen die lijdt aan het MECP2-duplicatie syndroom.

Thomas verscheen eerder al in onze krant naar aanleiding van de wafelverkoopactie van Sandra Deferm (45) en dochter Laura Duchateau (21) uit Rummen om centjes in te zamelen voor de aankoop van een aangepaste wagen krijgen, zodat mama Corinna Speelmans haar zoon op een menswaardige manier kan vervoeren. "De kiennamiddag is een vervolg op onze actie want uiteraard kost zo'n aangepaste wagen veel geld", zegt Sandra. "De tijd dringt, want het lichaam van Thomas gaat verder achteruit en de zorg voor mama Corina wordt des te groter. Vandaar hopen we op zoveel mogelijk deelnemers op onze kienavond, die om 14.30 uur van start gaat. De hoofdprijs is een winkelkar. Voor info en reservatie kan je terecht op het nummer 0495/12.29.94." Ook vrije giften op het speciale rekeningnummer van Thomas BE07 0836 6926 7566 zijn nog welkom. . Alle acties zijn te volgen op de Facebookpagina 'Steun Thomas'. (VDT)