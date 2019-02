Kevin legde gisteren de eed af als gemeenteraadslid vdt

05 februari 2019

10u13 0

In de gemeenteraad van Geetbets heeft Kevin Huybrechts (N-VA) de eed afgelegd als gemeenteraadslid. Hij was verontschuldigd op de installatievergadering van eind januari. Met zijn eedaflegging is de gemeenteraad voltallig. Ook Lieke Roosbeek (CD&V) legde gisteravond de eed af als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Zo is ook deze raad compleet.