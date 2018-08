Kevin Huybrechts trekt N-VA lijst 25 augustus 2018

N-VA Geetbets heeft haar lijst bekend gemaakt. Gemeenteraadslid en hulpverlener van beroep Kevin Huybrechts zal als voorzitter van de partij ook de lijst trekken. In 2012 werd Huybrechts van op de N-VA-lijst verkozen in de gemeenteraad. In het begin van de legislatuur scheidden de wegen en ging Huybrechts als onafhankelijke zetelen. Die bladzijde is voor beide partijen nu gedraaid. "We hebben een jong en dynamisch team, dat klaar is om Geetbets te veranderen", aldus Kevin. Dat team bestaat uit Sarina Gielen, Wesley Uyttebroeck (ondervoorzitter), Sally Vanleeuw, Katrijn Rigaux (secretaris), Joeri Smets, Lore Spiritus, Walter Roofthooft, Wendy Christiaens, Evy Vandervelpen, Nick Strouven, Steven Vandijck, Lizzy Hoebrechts, Dennis Van Biesen, Rocky Putseys, Sanne Kuenen en lijstduwer Kevin Claes (penningmeester). (VDT)





