Kevin Huybrechts keert terug naar N-VA ONAFHANKELIJK RAADSLID WIL ER OPNIEUW VOL VOOR GAAN IN VERKIEZINGEN VANESSA DEKEYZER

28 april 2018

02u46 0 Geetbets Gemeenteraadslid en hulpverlener van beroep Kevin Huybrechts vervoegt opnieuw de rangen van N-VA Geetbets. In 2012 werd Huybrechts van op de N-VA-lijst verkozen in de gemeenteraad. In het begin van de legislatuur scheidden de wegen en ging Huybrechts als onafhankelijke zetelen. Die bladzijde is voor beide partijen nu gedraaid.

"We zijn blij dat Kevin Huybrechts opnieuw onze rangen wilt vervoegen", klinkt het bij N-VA Geetbets. "Hij is als onafhankelijk raadslid steeds constructief blijven meewerken in de gemeenteraad met concrete lokale voorstellen. Voor ons is de bladzijde van het verleden gedraaid en samen met Kevin werken we aan een sterke lijst en een programma van en voor de Geetbetsenaren waarvoor we in oktober opnieuw het vertrouwen vragen aan de kiezer."





"Toen de partij opnieuw toenadering zocht, heb ik niet lang getwijfeld", zegt Huybrechts.





"Politiek is een ploegsport en samen kunnen we veel meer bereiken dan alleen. Persoonlijke meningsverschillen moet je kunnen overstijgen. En ik ben 100 procent gemotiveerd om er samen met de hele ploeg van N-VA Geetbets voor te gaan op 14 oktober. Het is fijn wonen in Geetbets, maar alles kan altijd beter. De komende maanden zullen we met concrete voorstellen komen waarmee N-VA Geetbets het verschil wil maken op lokaal vlak. We roepen iedereen op om hieraan mee te werken."





Zetelend gemeenteraadslid Johan Guldix zal op 14 oktober geen kandidaat meer zijn. Hij neemt na deze legislatuur om professionele redenen afscheid van de lokale politiek maar wenst de lokale ploeg veel succes.





Kabinet Muyters

"Als uittredend mandataris kom ik niet langer op voor N-VA Geetbets aangezien ik sinds 2016 op het kabinet Muyters als adviseur Economie en Innovatie aan de slag ben. Mijn vrije tijd is een stuk beperkter dan vroeger. Net als in de rest van Vlaanderen is de lokale verankering van N-VA ook in onze gemeente belangrijk. Ik wens de N-VA in Geetbets dan ook alle succes toe!"





"We bedanken Johan voor zijn inzet van de afgelopen jaren", klinkt het bij N-VA. "Hij heeft met zijn pionierswerk in aanloop naar de verkiezingen van 2012 N-VA lokaal op de kaart gezet. Andere mensen nemen nu de fakkel over. We zijn er van overtuigd dat N-VA ook in Geetbets een meerwaarde kan betekenen. We verwelkomen iedere dorpsgenoot die daar samen met ons werk wil van maken. Je kan ons eenvoudig contacteren via ons e-mail adres geetbets@n-va.be."