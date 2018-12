Kandidaat DNA dient klacht in bij Raad voor Verkiezingsbetwistingen

vanessa dekeyzer

05 december 2018

20u08 0 Geetbets Pierre Lassaut, die zich op 14 oktober voor de lijst DNA kandidaat had gesteld bij de gemeenteraadsverkiezingen, heeft klacht neergelegd bij de Raad voor Verkiezingsbewistingen. Deze zal de klacht op 21 december behandelen zodat de nieuwe gemeenteraad niet op 2 januari zal kunnen geïnstalleerd worden.

Volgens Pierre is het ‘verdacht’ dat de Open Vld van burgemeester Jo Roggen op 14 oktober haar zetelaantal verdubbelde van vijf naar tien, terwijl coalitiepartner DNA al haar 3 zetels verloor. DNA-er Rik Lassaut, de broer van Pierre Lassaut, verloor hierdoor zijn schepenzetel. De verkiezingsuitslag leverde Open Vld een volstrekte meerderheid op van 10 op 17 zetels. “Naar aanleiding van deze verrassende uitslag kwam tijdens de gesprekken in de dag en weken na de verkiezingen steeds de vraag terug of een digitale stembusgang wel echt te vertrouwen is. Met deze klacht wil ik hierover een oordeel van de raad zodat de gemoedsrust bij de bevolking kan terugkeren”, aldus Pierre Lassaut.

“Officieel zijn wij nog niet op de hoogte gesteld door de Raad van Verkiezingsbetwistingen dat er een vraag tot verificatie of hertelling is gericht aan hen”, reageert burgemeester Jo Roggen (Open Vld). “Maar ik verneem het nu via de pers en ik betreur dat, vooral voor de nieuwelingen in het toekomstig bestuur die staan de wachten om zich vol energie en enthousiasme zich ten dienste te stellen van onze burgers.”

Huidig schepen van Openbare Werken Rik Lassaut distantieert zich van de actie van zijn broer. Dat liet hij weten aan de burgemeester via mail. “Rik heeft zojuist zijn aanvraag ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad om zijn mandaat als schepen te laten eindigen op 1 januari 2019 zodat hij op pensioen kan gaan”, weet Roggen. “Maar die pensioenaanvraag kan pas ingaan als zijn uitvoerend mandaat als schepen stopt. Dit zal waarschijnlijk niet 1 januari 2019 zijn. Tenzij hij schriftelijk zijn ontslag richt aan de gemeenteraad van december 2018 met de vraag om zijn mandaat als schepen te laten stoppen op 1 januari 2019. “

De huidige leden van de gemeenteraad, het schepencollege en de OCMW-raad blijven in functie tot de nieuwe instanties geïnstalleerd worden.