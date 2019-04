Kampioenenhulde in Den Molencouter Christian Hennuy

06 april 2019

In Geetbets werden de kampioenen van het voorbije jaar gevierd. Zo werd Fleur Lenaerts van Ponyclub Geetbets gevierd als nationale kampioene in de discipline stijlrijden met haar pony Brenda. Atletiekkampioene Mirthe Vansimpsen werd gehuldigd voor haar provinciale, Vlaamse en Belgische titels in verschillende atletiekdisciplines: horde, hink-stap-springen en meerkamp. Ook de voetballers bij de dames werden in de hulde betrokken. Ella Mertens en Femke Jonckers die de titel haalden bij de Eva’s Tienen in 1ste provinciale, de eerste als speelster, de andere als trainer. Zélie Lambert, op stage voor het Europese kampioenschap, werd vernoemd voor haar selectie bij de Red Flames Futsal.