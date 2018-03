Jubilarissen van 2017 ontvangen op het gemeentehuis 07 maart 2018

Zopas ontving het gemeentebestuur van Geetbets alle jubilarissen van het jaar 2017 op het gemeentehuis. Geetbets had 22 gouden, tien diamanten en drie briljanten huwelijken in 2017. "Huwen zit de laatste jaren opnieuw in de lift in onze gemeente", zegt burgemeester Jo Roggen (Open Vld). "Geetbets heeft de laatste vijf jaar telkens een dertigtal nieuwe huwelijkspaartjes per jaar. Deze jubilarissen zijn een mooi voorbeeld voor de jonggehuwden hoe je er in kan slagen om vijftig jaar of meer lief en leed te delen. Het feit dat onze jubilarissen zolang officieel getrouwd kunnen zijn, heeft te maken met verschillende factoren. Een eerste en de belangrijkste factor is je gezondheid. Een tweede en even belangrijke factor is natuurlijk de liefde. En bijkomende factoren zijn waarschijnlijk geduld, begrip, inzet en zorg voor elkaar en verdraagzaamheid." De jubilarissen kregen bij hun aankomst per koppel een professionele fotoshoot aangeboden door de plaatstelijke fotograaf. Daarna volgden enkele toespraken, een rondleiding in het vernieuwde gemeentehuis en een bezoek aan de bib. Er werden samen koffiekoeken gegeten, terwijl allerhande anekdotes opgehaald werden. Op het einde van de voormiddag kreeg elk paar een oorkonde, een bloemetje en de afgewerkte foto's die bij hun aankomst gemaakt werden.





(VDT)