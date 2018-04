Johan Vanhees stelt tentoon in gemeentehuis 06 april 2018

Tijdens de maanden april en mei kunnen de bezoekers van het gemeentehuis genieten van een expo van kunstenaar Johan Vanhees, die abstracte tekeningen tentoonstelt. "Enkele jaren geleden kreeg ik door omstandigheden meer tijd voor mezelf. Mijn inspiratie kreeg de vrije loop en de behoefte om bezig te zijn, werd ingevuld", vertelt Johan. "Zo ben ik me gaan verdiepen in de fotografie, het maken van stenen beeldjes en houten bogen en sinds kort maak ik abstracte tekeningen. Ik noem ze 'kronkels' omdat ze ergens mijn hersenkronkels weerspiegelen. Iedereen ziet er steeds van alles in. Er zijn ook bewust figuren in verwerkt, in één beweging getekend." Omdat Johan zoveel positieve reacties kreeg op zijn werk, besloot hij om er mee naar buiten te komen. Je kan de expositie bezoeken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. (VDT)