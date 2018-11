Jij bent wat ik mag zijn is de nieuwe single van Paul Pans & The Old Street Band



21 november 2018

Componist-auteur en producer Paul Pans, gewezen toetsenman en liedjesschrijver van de hitformatie The Classic Illustration, brengt met zijn studioformatie The Old Street Band de nieuwe single ‘Jij bent wat ik mag zijn’ online op de markt. Het is een erg romantisch en autobiografisch liefdeslied, een dankbare terugblik op geboden kansen en 50 jaar liedjes schrijven, naast het componeren van tal van koorwerken, klassieke muziek, musicals en instrumentale lichte muziek. Omwille van het autobiografische verhaal zingt Paul het nummer zelf, zonder zich ‘een zanger’ te noemen.Zoals bij zovele producties verzorgt Paul ook nu de backing vocals. De knappe clip van DaKaNi-Filmstoont mooie, meestal historische hoekjes in Pauls geboorte- en woonplaats Geetbets. De single, uitgebracht op het label Old Street Productions, is online verkrijgbaar via onder meer iTunes en Spotify.

Deze maand verschijnt ook nog een nieuwe kerstsingle gezongen door Paul Pans en Marc Dex, met het Koninklijk Sint-Ceciliakoor van Nieuwerkerken anno 2011. Dat is al te beluisteren via YouTube.